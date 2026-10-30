На Урале арестовали учителя музыки по делу о домогательствах к девочке
В Свердловской области суд отправил под стражу 72-летнего преподавателя музыки. Его обвиняют в домогательствах к воспитаннице школы.
В беседе с РЕН ТВ в пресс-службе городского суда сообщили, что мужчина останется под стражей до 26 декабря.
Следствие считает, что с 2016 по 2021 год педагог неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки, пользуясь ее беспомощным состоянием. По данным следствия, потерпевшей на тот момент не исполнилось 12 лет.
Ранее сообщалось, что французская тревел-блогерша и две ее подруги погибли при попытке пересечь вышедшую из берегов реку в Никарагуа.
До этого в Иркутской области суд на два месяца заключил под стражу водителя, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погибла беременная женщина.
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