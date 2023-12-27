До 10 лет тюрьмы грозит призёру Олимпиады – 2020 Биде и его жене

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Сергей Бида и его жена Виолетта объявлены в розыск по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».
SHOT пишет, что супругов-фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре после того, как летом 2023 года пара переехала в США. Их приняла местная академия мастеров.
Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества «Динамо», а его жена Виолетта — сотрудница Минобороны РФ и член ЦСКА.
Сергей и Виолетта Бида – члены сборной России по фехтованию на шпагах.
Сергей Бида был серебряным призёром Олимпиады в командных соревнованиях, а Виолетта стала серебряным призёром ЧМ-2019.
Ранее сообщалось, что с российского блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за голую вечеринку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
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Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества «Динамо», а его жена Виолетта — сотрудница Минобороны РФ и член ЦСКА.
Сергей Бида был серебряным призёром Олимпиады в командных соревнованиях, а Виолетта стала серебряным призёром ЧМ-2019.
Ранее сообщалось, что с российского блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за голую вечеринку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
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Мария Фирсова