До гибели экс-замминистра труда Скляра в его дом приезжала полиция
Перед гибелью бывшего заместителя министра труда России Алексея Скляра в его дом в Новой Москве выезжали сотрудники полиции. Об этом сообщает MK.ru.
Как оказалось, вызов поступил от супруги экс-чиновника — женщина заявила, что её удерживают. Однако на месте правоохранители выяснили, что Скляр спал и был крайне удивлён визитом полицейских.
По информации издания, этот эпизод стал отражением напряжённой обстановки в семье. Несмотря на то что полтора месяца назад у супругов родился сын, в последнее время между ними регулярно возникали конфликты. Для Скляра этот брак стал вторым: первый длился почти 30 лет, в нём он воспитал двоих сыновей.
С нынешней супругой бывший чиновник познакомился около трёх лет назад. История с полицейским вызовом, произошедшая незадолго до трагедии.
