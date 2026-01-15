«Грязные слухи»: Жена Скляра опровергла информацию о том, что муж избивал ее
Жена экс-замглавы Минтруда Алина: у него были проблемы
Жена бывшего заместителя главы Минтруда РФ Алексея Скляра, совершившего самоубийство, заявила, что не знает причину произошедшего. Она также опровергла слухи о том, что муж регулярно избивал ее.
Женщина сказала, что еще не доехала до дома, где произошло ЧП. Разобраться в случившемся она планирует на месте.
«Я без понятия, что там случилось. Сейчас буду ехать», — заявила Алина в разговоре с «Известиями».
Она также назвала сообщения СМИ о том, что Скляр регулярно избивал супругу даже во время беременности, «грязными слухами». Однако Алина призналась, что у мужа действительно были проблемы, но какие именно — не уточнила.
Ранее стало известно, что Скляр совершил самоубийство в своем доме в поселении Филимонковское. Перед этим он отправил сообщения семье и знакомым, в которых обвинял в суициде свою жену. На опознание приехала бывшая супруга мужчины.