«Грязные слухи»: Жена Скляра опровергла информацию о том, что муж избивал ее

Жена экс-замглавы Минтруда Алина: у него были проблемы
Фото: iStock/:Soumen Hazra

Жена бывшего заместителя главы Минтруда РФ Алексея Скляра, совершившего самоубийство, заявила, что не знает причину произошедшего. Она также опровергла слухи о том, что муж регулярно избивал ее.



Женщина сказала, что еще не доехала до дома, где произошло ЧП. Разобраться в случившемся она планирует на месте.

«Я без понятия, что там случилось. Сейчас буду ехать», — заявила Алина в разговоре с «Известиями».

Она также назвала сообщения СМИ о том, что Скляр регулярно избивал супругу даже во время беременности, «грязными слухами». Однако Алина призналась, что у мужа действительно были проблемы, но какие именно — не уточнила.

Ранее стало известно, что Скляр совершил самоубийство в своем доме в поселении Филимонковское. Перед этим он отправил сообщения семье и знакомым, в которых обвинял в суициде свою жену. На опознание приехала бывшая супруга мужчины.

