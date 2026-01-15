«Грязные слухи»: Жена Скляра опровергла информацию о том, что муж избивал ее

15 января 2026, 17:14

Жена экс-замглавы Минтруда Алина: у него были проблемы

Фото: iStock/:Soumen Hazra

Жена бывшего заместителя главы Минтруда РФ Алексея Скляра, совершившего самоубийство, заявила, что не знает причину произошедшего. Она также опровергла слухи о том, что муж регулярно избивал ее.





Женщина сказала, что еще не доехала до дома, где произошло ЧП. Разобраться в случившемся она планирует на месте.





«Я без понятия, что там случилось. Сейчас буду ехать», — заявила Алина в разговоре с «Известиями».