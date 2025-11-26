Юная интернет-мошенница организовывала крупные аферы с психологическим давлением
Девятнадцатилетняя Елена Баринова создала в интернете мошенническую схему, с помощью которой похитила 5,8 миллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Как выяснили журналисты, на протяжении пяти месяцев Баринова действовала под псевдонимом Ионита. Она искала в интернете пользователей, которые хотели купить биткоины или дорогие виртуальные подарки. Мошенница вступала с ними в переписку, выясняла детали личной жизни и затем передавала информацию своим сообщникам.
Соучастники начинали преследовать жертв: следили за ними и угрожали в переписке. Пользователи не выдерживали такого давления и переводили злоумышленникам подарки или криптовалюту.
Следствие уже предъявило Бариновой обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. На текущий момент обвиняемая находится под стражей.
