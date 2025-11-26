Юная интернет-мошенница организовывала крупные аферы с психологическим давлением

26 ноября 2025, 19:00

Следствие предъявило обвинение Елене Бариновой в мошенничестве на 5,8 млн рублей

Фото: Istock/designer491

Девятнадцатилетняя Елена Баринова создала в интернете мошенническую схему, с помощью которой похитила 5,8 миллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.