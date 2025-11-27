В российском интернате старшеклассницы зверски избили 15-летнюю девочку
В Уфе три старшеклассницы избили 15-летнюю воспитанницу интерната №3. Об этом сообщает издание Mash Batash со ссылкой на мать девочки.
Инцидент произошёл, когда восьмиклассница возвращалась домой после дежурства. Три ученицы десятого класса окружили её, начали оскорблять, а затем применили силу. Две девушки держали потерпевшую, а третья наносила удары.
После избиения у школьницы началась рвота, у неё остались ссадины и ушибы. Мать пострадавшей обратилась в Следственный комитет. СУ СК по Башкортостану возбудило уголовное дело по статье о халатности.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они оценят действия сотрудников интерната по обеспечению безопасности учащихся. Директор учреждения отказался комментировать ситуацию. Следствие продолжается.
