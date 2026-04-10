Добавление в домовой чат стоило россиянке 12 миллионов рублей
В Подмосковье полицейские задержали курьера, участвовавшего в схеме дистанционного мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Как установили правоохранители, 60-летняя жительница Королёва в одном из мессенджеров вступила в группу, оформленную как домовой чат, где наткнулась на объявление о внеплановой проверке электросчётчиков. Женщина перешла по прикреплённой ссылке и получила уведомление о взломе её личного кабинета на портале «Госуслуги».
В сообщении также были номера телефонов, по которым пострадавшая связалась с лжесотрудниками разных ведомств. Злоумышленники убедили потерпевшую, будто от её имени уже оформили доверенность на человека, находящегося в розыске за терроризм. Чтобы спасти сбережения, пенсионерке предложили обналичить деньги и передать их курьерам для декларирования.
Женщина несколько дней следовала указаниям аферистов и в итоге отдала посыльным более 12 миллионов рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали одного из курьеров. На допросе он пояснил, что переводил полученные средства на криптокошелёк, указанный куратором. Полиция разыскивает других соучастников преступления, а также проверяет задержанного на причастность к аналогичным эпизодам.
Читайте также: