«Добро пожаловать в Мордор»: известный по съемкам «Властелина колец» нацпарк полыхает в Новой Зеландии
Лесной пожар бушует в нацпарке в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец»
В Новой Зеландии в национальном парке Тонгариро, где проходили съемки культовой кинотрилогии «Властелин колец», бушует лесной пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Огонь охватил свыше двух тысяч гектаров территории. С ним не могут справиться уже более суток. К тушению привлекли пожарных и спасателей, но их работу осложняет сильный ветер. Из близлежащей деревни эвакуировали 36 жителей.
«Это было похоже на адский пейзаж — добро пожаловать в Мордор, не иначе», — так местные описывают масштабы пожара в соцсетях.По словам очевидцев, высота пламени достигала десятков метров. Информации о пострадавших пока нет.