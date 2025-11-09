«Добро пожаловать в Мордор»: известный по съемкам «Властелина колец» нацпарк полыхает в Новой Зеландии

09 ноября 2025, 17:17

Лесной пожар бушует в нацпарке в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец»

Фото: iStock/Toa55

В Новой Зеландии в национальном парке Тонгариро, где проходили съемки культовой кинотрилогии «Властелин колец», бушует лесной пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Огонь охватил свыше двух тысяч гектаров территории. С ним не могут справиться уже более суток. К тушению привлекли пожарных и спасателей, но их работу осложняет сильный ветер. Из близлежащей деревни эвакуировали 36 жителей.

«Это было похоже на адский пейзаж — добро пожаловать в Мордор, не иначе», — так местные описывают масштабы пожара в соцсетях.