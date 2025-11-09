Достижения.рф

В российской школе подростка жестко избили на камеру

URA.RU: В челябинской школе подростка жестко избили на камеру
В одной из школ Миасса (Челябинская область) 13‑летнего ученика избил сверстник.



Как сообщили журналистам URA.RU в СУ СКР по региону, инцидент сняли на мобильный телефон.

В ведомстве добавили, что в социальных сетях появилось видео, на котором подросток наносит потерпевшему несколько десятков ударов по голове и телу.

Следственный отдел по городу проводит комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Речь идет о статье «Халатность».

По итогам проверки примут процессуальное решение.

