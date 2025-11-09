Застрелившего мужчину возле стриптиз-клуба кемеровчанина задержали
В Кемерове задержали 31‑летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе возле стриптиз‑клуба. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс‑службу Следственного комитета Кузбасса.
Ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство.
По версии следствия, в ночь на 8 ноября на Советском проспекте между двумя группами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый сделал не менее двух выстрелов. От полученного огнестрельного ранения в голову 26‑летний мужчина позже скончался в больнице. Еще одного участника инцидента ранили в живот и в руку. Его госпитализировали.
Подозреваемый сначала уехал с места происшествия на иномарке, но позже сам явился в правоохранительные органы. В ходе обысков в его доме и автомобиле обнаружили оружие и боеприпасы. Следствие изъяло записи с камер видеонаблюдения и опросило более 15 свидетелей.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.
