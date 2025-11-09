Застрелившего мужчину возле стриптиз-клуба кемеровчанина задержали

09 ноября 2025, 17:13

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Кемерове задержали 31‑летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе возле стриптиз‑клуба. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс‑службу Следственного комитета Кузбасса.