В Москве к журналисту применили физическую силу во время съемки сюжета
По факту применения продавцом физической силы к журналисту во время съёмки сюжета о нелегальной продаже электронных сигарет в одном из московских торговых центров возбудили уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК в телеграм-канале.
По данным ведомства, инцидент показали в эфире правовой программы на федеральном телеканале. Следствие идет по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата СК.
