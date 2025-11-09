Достижения.рф

В Москве к журналисту применили физическую силу во время съемки сюжета

СК открыл дело по факту применения силы к журналисту при съемке сюжета
Фото: istockphoto/blinow61

По факту применения продавцом физической силы к журналисту во время съёмки сюжета о нелегальной продаже электронных сигарет в одном из московских торговых центров возбудили уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК в телеграм-канале.



По данным ведомства, инцидент показали в эфире правовой программы на федеральном телеканале. Следствие идет по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата СК.

Никита Кротов

