В Москве к журналисту применили физическую силу во время съемки сюжета

09 ноября 2025, 16:06

СК открыл дело по факту применения силы к журналисту при съемке сюжета

Фото: istockphoto/blinow61

По факту применения продавцом физической силы к журналисту во время съёмки сюжета о нелегальной продаже электронных сигарет в одном из московских торговых центров возбудили уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК в телеграм-канале.