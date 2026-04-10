10 апреля 2026, 19:16

Парень зарезал свою любимую и совершил самоубийство в Петербурге

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге произошла трагедия. 28-летний молодой человек нанёс своей возлюбленной шесть ножевых ранений, после чего покончил с собой.





Как уточнили в региональных правоохранительных органах, тело погибшей девушки обнаружили сегодня в подъезде жилого дома на улице Рубинштейна. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.







