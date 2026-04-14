Многодетный отец лишился всех зубов после лечения в Турции и совершил самоубийство
Британец лишился всех зубов после лечения в Турции и совершил самоубийство
В Англии 48-летний Павел Буковски, отец троих детей и водитель погрузчика, покончил с собой после того, как лишился всех зубов из-за врачебной ошибки в турецкой стоматологической клинике. Об этом сообщает Metro.
Павел, поляк по происхождению, проживший в Великобритании 20 лет, обратился в клинику в Турции в январе 2025 года для лечения хронического пародонтита. Ему пообещали временные протезы с последующей установкой постоянных имплантов, однако после удаления всех зубов медики заявили, что не могут продолжить лечение, и отправили пациента домой на полгода.
«Он был глубоко сломлен эмоционально, потеря зубов разрушила его уверенность в себе и чувство надежды. Несмотря на нашу постоянную поддержку, мою и его дочерей, он ускользал от нас», — рассказала в суде вдова Дарья.
24 апреля состояние мужчины резко ухудшилось. Его госпитализировали в больницу Норфолка и Норвича, где психиатр зафиксировал суицидальные мысли.
Тем не менее, 28 апреля Павел совершил самоубийство. Вдова обвинила медперсонал в отсутствии должной помощи — врачи не назначали необходимые лекарства, соцработники опаздывали или не приходили, а семье не объяснили, как распознать суицидальное поведение.
Фонд Национальной службы здравоохранения Англии провел расследование и установил ряд факторов, приведших к гибели пациента.