Многодетный отец лишился всех зубов после лечения в Турции и совершил самоубийство

14 апреля 2026, 17:49

Британец лишился всех зубов после лечения в Турции и совершил самоубийство

В Англии 48-летний Павел Буковски, отец троих детей и водитель погрузчика, покончил с собой после того, как лишился всех зубов из-за врачебной ошибки в турецкой стоматологической клинике. Об этом сообщает Metro.





Павел, поляк по происхождению, проживший в Великобритании 20 лет, обратился в клинику в Турции в январе 2025 года для лечения хронического пародонтита. Ему пообещали временные протезы с последующей установкой постоянных имплантов, однако после удаления всех зубов медики заявили, что не могут продолжить лечение, и отправили пациента домой на полгода.





«Он был глубоко сломлен эмоционально, потеря зубов разрушила его уверенность в себе и чувство надежды. Несмотря на нашу постоянную поддержку, мою и его дочерей, он ускользал от нас», — рассказала в суде вдова Дарья.