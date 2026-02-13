Сотрудник СИЗО «Кресты» в Петербурге совершил самоубийство на рабочем месте
В СИЗО №1 Санкт-Петербурга сотрудник ФСИН совершил самоубийство. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, инцидент произошел более часа назад. ФСИН пока официально никаких комментариев не давал.
«В колпинских «Крестах» на рабочем месте покончил с собой инспектор, который работает на КПП. Все произошло час назад», — приводит «Газета.Ru» слова своего источника.
Другие подробности произошедшего не сообщаются.
Изолятор в Колпинском районе Санкт-Петербурга открыли в 2017 году. Его также неофициально называют «Кресты-2». Эта тюрьма считается самой большой в Европе.