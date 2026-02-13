Сотрудник СИЗО «Кресты» в Петербурге совершил самоубийство на рабочем месте

13 февраля 2026, 12:14

Фото: iStock/Soumen Hazra

В СИЗО №1 Санкт-Петербурга сотрудник ФСИН совершил самоубийство. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.





По данным издания, инцидент произошел более часа назад. ФСИН пока официально никаких комментариев не давал.





«В колпинских «Крестах» на рабочем месте покончил с собой инспектор, который работает на КПП. Все произошло час назад», — приводит «Газета.Ru» слова своего источника.