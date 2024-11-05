Психотерапевт совратила 15-летнего клиента

В Финляндии 4 ноября раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Об этом проинформировал гендиректор предприятия Юха Коукка в разговоре с изданием Yle. Он сообщил, что причиной взрыва стало повышение давления в резервуаре для целлюлозы.