Психотерапевт совратила 15-летнего клиента

Фото: istock / Igor Vershinsky
В США психотерапевта обвинили в совращении 15-летнего подростка, являвшимся ее клиентом. Об этом информирует Crime Online.
Как указано в судебных документах, подросток был участником групповых сеансов психотерапии в клинике EPIC Behavioral Healthcare в городе Сент-Огастин, штат Флорида, но в ходе одной из сессий у него возникли определённые трудности. Затем он начал ходить на личные консультации к 34-летней Элизабет Бланшар.
Пострадавший заявил следователям, что после первых трех сеансов женщина начала флиртовать с ним, писать в мессенджерах и звонить. Как утверждает подросток, вскоре после этого психотерапевт совратила его и занялась с ним сексом.
Сессии проходили в офисе Бланшар и в отеле в округе Сент-Джонс. Там следователи обнаружили запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как женщина и пострадавший заходят вместе в номер. Бланшар также отправляла подростку деньги — от пяти до девяти тысяч долларов (487-878 тысяч рублей).
Полицейские начали расследование в отношении Бланшар в августе. В настоящее время она находится под арестом с правом выхода под залог. Американке предъявлено 9 обвинений. Клиника, где она работала, публично извинилась.
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Пострадавший заявил следователям, что после первых трех сеансов женщина начала флиртовать с ним, писать в мессенджерах и звонить. Как утверждает подросток, вскоре после этого психотерапевт совратила его и занялась с ним сексом.
Сессии проходили в офисе Бланшар и в отеле в округе Сент-Джонс. Там следователи обнаружили запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как женщина и пострадавший заходят вместе в номер. Бланшар также отправляла подростку деньги — от пяти до девяти тысяч долларов (487-878 тысяч рублей).
Полицейские начали расследование в отношении Бланшар в августе. В настоящее время она находится под арестом с правом выхода под залог. Американке предъявлено 9 обвинений. Клиника, где она работала, публично извинилась.
До этого сообщалось, что мужчина изнасиловал девятиклассницу в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак