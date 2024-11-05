В Подмосковье заживо сгорел бывший заместитель российского губернатора

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В подмосковном Пушкинском городском округе экс-заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков заживо сгорел на своей даче. Об этом сообщает MK.RU.
Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с камином. Уточняется, что в момент происшествия с 73-летним бывшим чиновником в доме находилась знакомая, ей удалось спастись.
Напомним, Станислав Шеденков возглавлял администрацию Новомосковского района Тульской области. В 1996 году его назначили на должность заместителя губернатора региона. После чего он переехал в Москву, где занимал пост главы управы района Капотня, а также заместителя префекта Юго-Восточного округа.
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