Дочь главаря банды Цапка протаранила дом под Таганрогом

30 сентября 2025, 13:09

Baza: Дочь авторитета Сергея Цапка протаранила дом в Николаевке под Таганрогом

Фото: istockphoto/z1b

Группа молодых людей на Mercedes врезалась в частный дом в посёлке Николаевка под Таганрогом в Ростовской области. Об этом пишет телеграм-канал Baza.