Дочь главаря банды Цапка протаранила дом под Таганрогом
Группа молодых людей на Mercedes врезалась в частный дом в посёлке Николаевка под Таганрогом в Ростовской области. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, в салоне находились дети сотрудников силовых структур, а за рулём, как утверждают источники, дочь известного криминального авторитета Сергея Цапка. Сообщается, что все участники аварии якобы находились под воздействием наркотических или других веществ.
Удар разрушил две комнаты, но обошлось без пострадавших — хозяев в доме не было. Очевидцы заявляют, что молодые люди угрожали свидетелям и пытались уладить инцидент на месте, однако информация всё же вскрылась.
Чем закончится дело — покажет расследование.
