Достижения.рф

Дочь главаря банды Цапка протаранила дом под Таганрогом

Baza: Дочь авторитета Сергея Цапка протаранила дом в Николаевке под Таганрогом
Фото: istockphoto/z1b

Группа молодых людей на Mercedes врезалась в частный дом в посёлке Николаевка под Таганрогом в Ростовской области. Об этом пишет телеграм-канал Baza.



По предварительным данным, в салоне находились дети сотрудников силовых структур, а за рулём, как утверждают источники, дочь известного криминального авторитета Сергея Цапка. Сообщается, что все участники аварии якобы находились под воздействием наркотических или других веществ.

Удар разрушил две комнаты, но обошлось без пострадавших — хозяев в доме не было. Очевидцы заявляют, что молодые люди угрожали свидетелям и пытались уладить инцидент на месте, однако информация всё же вскрылась.

Чем закончится дело — покажет расследование.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0