Владельца отеля под Петербургом обвинили в создании ОПГ
Руководителя службы безопасности компании «Северная Ривьера», занимающейся гостиничным бизнесом, Дениса Иванова обвиняют в создании организованного преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
13 февраля 2025 года Иванова задержали. В тот же день ему предъявили обвинение по указанным статьям Уголовного кодекса РФ.
Отмечается, что в деле также фигурирует генеральный директор компании «Элизиум» Егор Молчанов.
Компания «Северная Ривьера», зарегистрированная в Ленинградской области, владеет гостиничным комплексом в Зеленогорске, расположенном в Курортном районе Санкт-Петербурга. По сведениям местного портала 78.ru, выручка организации в 2024 году составила 246,9 миллиона рублей, что на 115,6% больше, чем годом ранее.
Следствие продолжается, подробности дела уточняются.
