Владельца отеля под Петербургом обвинили в создании ОПГ

30 сентября 2025, 13:00

Фото: iStock/YakobchukOlena

Руководителя службы безопасности компании «Северная Ривьера», занимающейся гостиничным бизнесом, Дениса Иванова обвиняют в создании организованного преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.