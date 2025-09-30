В Москве школьник-боксер сломал носы двум одноклассницам
В Москве школьник сломал носы двум одноклассницам. Как оказалось, подросток посещает секцию бокса.
Как сообщает Telegram-канал Baza, конфликт начался у учеников восьмого класса. На перемене подросток подошел к своей однокласснице и вылил на нее детское пюре. Девочка вместе с подругой отомстили обидчику и облили его молоком возле метро «Пролетарская».
В ответ на это юноша набросился с кулаками на одноклассниц. Обеим он нанес удары по лицу, после чего девочек госпитализировали в больницу. У них зафиксировали переломы носа и черепно-мозговую травму. После оказания помощи одной из пострадавших пришлось остаться в больнице, где ее прооперировали. Подросток продолжает ходить в школу и наказания пока не понес.
