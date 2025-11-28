В Китае бездомный выдавал себя за богатого бизнесмена и обманул пять женщин

28 ноября 2025, 17:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Шанхае задержали 36-летнего бездомного мужчину по фамилии Чэнь, который выдавал себя за состоятельного владельца ночного клуба и обманом заставлял женщин оплачивать его дорогие развлечения. Об этом сообщает South China Morning Post.