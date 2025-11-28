В Китае бездомный выдавал себя за богатого бизнесмена и обманул пять женщин
В Шанхае задержали 36-летнего бездомного мужчину по фамилии Чэнь, который выдавал себя за состоятельного владельца ночного клуба и обманом заставлял женщин оплачивать его дорогие развлечения. Об этом сообщает South China Morning Post.
По версии полиции, Чэнь создавал фальшивые аккаунты в соцсетях и от имени «агента» предлагал женщинам крупные выплаты за сопровождение в рестораны и клубы. На встречах он демонстрировал пачки фальшивых денег, замаскированные настоящими купюрами сверху и снизу, убеждая жертв, что позже полностью компенсирует расходы.
На самом деле все счета за рестораны, такси, отели и одежду мужчина перекладывал на спутниц. Когда женщины понимали, что стали жертвами мошенничества, Чэнь уже исчезал. Расследование установило как минимум пять эпизодов. Мужчину арестовали, а при задержании выяснилось, что его дорогая одежда и новый смартфон тоже были оплачены обманутыми женщинами.
