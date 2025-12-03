Дочь известной блогерши стала жертвой мошенников

03 декабря 2025, 10:41

Дочь блогера Ксении Телешовой из Екатеринбурга обманули мошенники

Фото: iStock/JuYochi

15-летняя дочь блогера Ксении Телешовой из Екатеринбурга стала жертвой мошенников. Об этом женщина сообщила в своих соцсетях.





Преступники позвонили подростку и представились полицейскими. Аферисты убедили девочку в том, что она якобы получила деньги от Украины, и теперь ей грозит уголовная ответственность, а ее матери и отцу — лишение родительских прав. Чтобы этого избежать, от школьницы требовалось передать им крупную сумму. Вскоре семья заподозрила неладное и обратилась в полицию.



По словам блогера, мошенники на этом не остановилсь. Теперь они угрожают ей распространить в интернете сгенерированные фотографии ее дочери. Женщина призывает родителей поговорить со своими детьми и предупредить о возможной опасности.

«Наша дочь стала жертвой мошенников, и сейчас меня шантажируют. Эти люди говорят, что выложить везде фотографии ребенка, сгенерированные нейросетью. <…> Дочь боялась того, что нас лишат родительских прав, потому что она якобы получила деньги через каких-то мошенников, сами знаете из какой страны», — написала Телешова.