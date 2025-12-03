Пенсионер в Омской области задушил племянницу из-за алкоголя
В Омской области 72-летний пенсионер стал убийцей своей 41-летней племянницы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Конфликт между ними произошел 27 августа в Саргатском районе. Женщина, злоупотреблявшая спиртным и лишенная родительских прав, жила у дяди. Во время ссоры мужчина лишил племянницу жизни, применив удушение. После этого он позвонил другой родственнице и рассказал о содеянном.
Прокуратура уже направила уголовное дело в суд. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина избил жену и изрезал фельдшера, которого она вызвала. По информации УМВД все началось с ссоры между супругами в поселке Кавалерово.
Читайте также: