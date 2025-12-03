Достижения.рф

Пенсионер в Омской области задушил племянницу из-за алкоголя

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Омской области 72-летний пенсионер стал убийцей своей 41-летней племянницы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.



Конфликт между ними произошел 27 августа в Саргатском районе. Женщина, злоупотреблявшая спиртным и лишенная родительских прав, жила у дяди. Во время ссоры мужчина лишил племянницу жизни, применив удушение. После этого он позвонил другой родственнице и рассказал о содеянном.

Прокуратура уже направила уголовное дело в суд. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина избил жену и изрезал фельдшера, которого она вызвала. По информации УМВД все началось с ссоры между супругами в поселке Кавалерово.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0