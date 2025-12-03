Россиянин ударил ногой в лицо кондуктора и пнул пассажирку автобуса
Житель Новосибирска избил кондуктора и пассажирку автобуса. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на очевидцев.
Все произошло вечером вторника, 2 декабря, на остановке «Воинская». Мужчина зашел в салон автобуса и сразу накинулся на кондуктора у дверей. Сначала он схватил ее за шею и оттолкнул, а затем, когда она начала кричать, ударил ногой по лицу. После этого женщина побежала за помощью к водителю.
Также пострадала пассажирка, которая попыталась вступиться за кондуктора. Мужчина схватил ее за голову и начал пинать. В итоге дебошира скрутили другие люди, находившиеся в автобусе. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске курьер ударил ногой в лицо пенсионерки в подземном переходе.
