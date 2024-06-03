Дочь Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье

Фото: iStock/Halfpoint
Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье. Сначала девочку чуть не придавило декорациями, которые снесло ветром от вертолёта. А после у малышки застряла рыбная кость в горле, и ей потребовалась помощь врачей. Об этом пишет Shot.
Детский праздник состоялся в Сохо Кантри Клаб. В какой-то момент вертолёт с площадки неподалёку поднял лопастями сильный ветер, от которого повалились декорации и чуть не придавили детей.
Но на этом злоключения девочки не закончились. Во время праздничного застолья дочка Кудрявцевой подавилась рыбной косточкой. Её пришлось везти в больницу, где врачи сделали ребёнку эндоскопию и достали инородное тело.
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Но на этом злоключения девочки не закончились. Во время праздничного застолья дочка Кудрявцевой подавилась рыбной косточкой. Её пришлось везти в больницу, где врачи сделали ребёнку эндоскопию и достали инородное тело.
«Меня трясёт! Я на стрессе», — поделилась Кудрявцева своим состоянием в соцсетях.
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Элина Позднякова