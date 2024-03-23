Дочь советских космонавтов Рюмина чудом выжила в теракте в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Считавшаяся погибшей при теракте в «Крокус Сити Холле» Евгения Рюмина оказалась жива, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Родители Рюминой — знаменитые советские космонавты, герои СССР Валерий Рюмин и Елена Кондакова, которая была третьей женщиной в космосе.
Вечером Рюмина оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент, когда в здание ворвались террористы. Женщины чудом удалось выжить — её завалило телами погибших. При этом, из кармана Рюминой выпали документы, которые были обнаружены при разборе завалов. Так она попала в списке погибших.
Сейчас женщина пытается дозвониться на «горячую линию» и сообщить, что осталась в живых.
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Вечером Рюмина оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент, когда в здание ворвались террористы. Женщины чудом удалось выжить — её завалило телами погибших. При этом, из кармана Рюминой выпали документы, которые были обнаружены при разборе завалов. Так она попала в списке погибших.
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Евгения Парфентьева