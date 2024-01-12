Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти поэта

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Поэт Лев Рубинштейн, которого 4 дня назад сбила машина в Москве, жив. Новость о смерти поэта опровергла дочь Рубинштейна, сообщают Известия.
«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — заявила она.О кончине публициста сообщили журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним на своих страницах в Facebook*. Немного позже Слоним написала, что люди, ссылаясь на лечащих врачей, ее «поправили» и поэт жив. Сейчас он находится на аппарате жизнеобеспечения.
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