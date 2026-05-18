Дочь петербургской пианистки исчезла в Мексике: семья подозревает связь с криминалом
В Мексике продолжаются поиски 18-летней Кристины Романовой — приёмной дочери петербургской пианистки Марины Романовой. Девушка исчезла после того, как ушла из приюта, где находилась под опекой местных социальных служб. Об этом сообщает Mash.
История началась ещё в 2023 году в Мехико. Тогда сотрудники мексиканских органов опеки DIFEM забрали Кристину прямо из школы. Семье сообщили, что девушка якобы пожаловалась на насилие дома. Родные категорически отвергли обвинения.
По словам Марины Романовой, позже семья обнаружила переписку Кристины с неизвестным мужчиной из города Тихуана, который, как утверждается, убеждал её сбежать от близких.
Мать девушки считает, что её дочь могла стать жертвой преступной схемы, связанной с похищением молодых людей через систему опеки. По её версии, подростков изымают из семей под различными предлогами, а после достижения совершеннолетия они бесследно исчезают.
На протяжении нескольких лет Марина Романова пыталась добиться встречи с дочерью. По её словам, увидеть Кристину удалось лишь после вмешательства российских дипломатов и реакции МИД России.
Ранее девушка заявляла, что находится в опасности и хочет вернуться в Россию. Однако во время последней встречи с представителями консульства она неожиданно отказалась от своих слов. Семья уверена, что на Кристину могли оказывать давление.
Известно также, что мексиканские власти оформили девушке гуманитарную визу. Где она находится сейчас — неизвестно. Родные опасаются, что Кристина может окончательно пропасть без вести.
