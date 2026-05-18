Жительница Екатеринбурга получила букет цветов на день рождения и впала в кому
На Урале женщина получила букет цветов на день рождения и после этого впала в кому. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
62-летней жительнице Екатеринбурга резко стало плохо: она начала отекать и задыхаться, затем потеряла сознание. Родные заподозрили аллергию на цветы.
Врачи доставили пациентку в больницу, диагностировали анафилактический шок и подключили к ИВЛ. Стандартные процедуры при отёке Квинке не помогали — женщина опухала всё сильнее и впала в кому.
Позже выяснилось: под видом аллергии проявилось редкое запущенное гормональное заболевание — гипотиреоз. В тяжёлой форме он приводит к смерти в 80% случаев. Спустя месяц медики полностью стабилизировали состояние пациентки, отёки спали. Женщину выписали, она восстанавливается.
