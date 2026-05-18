На Урале подросток, сломавший рёбра однокласснице, напишет ОГЭ под конвоем ФСИН
Уральский подросток, сломавший рёбра однокласснице, сдаст ОГЭ под конвоем ФСИН. О причинах такого решения сообщает Telegram-канал Mash.
Два года назад на перемене в свердловской школе школьник с разбега ударил девочку ногой в грудь. Медики отвезли её в больницу с переломами. Осенью прошлого года суд приговорил хулигана к году и восьми месяцам условно и отправил его на домашнее обучение.
В этом году суд рассмотрит вопрос о замене условного срока реальным. После этого подросток напишет ОГЭ вместе со своим классом — на экзамене за ним присмотрят полицейские и сотрудники ФСИН. В 10-й класс он поступать не хочет и в эту же школу возвращаться не планирует.
Ранее у 19-летнего парня из Саратовской области отказала часть лёгких. Причиной стал вейп, который студент курил на протяжении пяти лет.
Читайте также: