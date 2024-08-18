Дочь исчезнувшего под Курском пенсионера сообщила о его пленении ВСУ

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk
Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области 74-летнего пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ, сообщила, что ее отец жив. В разговоре с РИА Новости она заявила, что мужчину пленили украинские военные.
«Он живой, да. Вчера было видео — они (ВСУ. — ред.) снимали его на видео, он там, у них (в плену. — ред.), это тоже 100 процентов», — сказала женщина.Оскорблявшие ВСУшники в процессе съемки просили показать мужчину документы. Тот оглядывается по сторонам и показывает синий документ. Тогда автор попросил доказать, что он гражданин Украины и показать паспорт на камеру. Когда пенсионер разворачивает документ, видно, что там изображен украинский флаг.
Светлана добавила, что сейчас у ее отца гражданство РФ, а паспорт, который мелькает в видеоролике, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года.
16 августа в Телеграм-каналах распространился ролик, на котором украинские боевики издеваются над 74-летним жителем Курской области. Солдаты надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли мужчина, параллельно снимая на видео.
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Алина Юрчак