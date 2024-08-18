Дочь исчезнувшего под Курском пенсионера сообщила о его пленении ВСУ

В Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Мужчину поймали в тот же день и на том же месте, когда девочка решилась рассказать все родителям, указано в материале.