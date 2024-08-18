Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ

Фото: istock / Vladislav Stepanov
Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его бывший сослуживец Максим.
Он сообщил, что Ишкулов увлекался стрельбой и рукопашным боем.
Собеседник также отметил, что они служили вместе в 2010 году, но уже давно не контактируют. Мужчина уточнил, что сейчас проживает в России.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Армии России Валерий Герасимов.
Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом врага и выходом на госграницу. Минобороны РФ 16 августа информировало, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Он был помешан на армии», — заявил мужчина.
Собеседник также отметил, что они служили вместе в 2010 году, но уже давно не контактируют. Мужчина уточнил, что сейчас проживает в России.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Армии России Валерий Герасимов.
Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом врага и выходом на госграницу. Минобороны РФ 16 августа информировало, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак