В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков

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Группа из шестнадцати бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена вблизи населенного пункта Кремяное Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя российского силового ведомства.
«Подразделение противника было уничтожено российскими войсками в лесу», — сообщил собеседник.До этого стало известно, что похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда украинских войск утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.
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Алина Юрчак