Дочь поссорилась с отцом и облила его кипятком, когда он спал

30 октября 2026, 16:24

В Орловской области дочь вылила на спящего отца кипяток после ссоры

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Орловской области возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая облила кипятком спящего отца. Пожилой мужчина скончался в больнице от полученных ожогов. Об этом 30 октября сообщили в региональном управлении СК.





По версии следствия, женщина находилась в доме вместе с престарелым отцом. После ссоры она дождалась, пока мужчина ляжет спать, набрала кипяток и вылила его на него.



Обвиняемую допросили, она признала вину. Дело ведут по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.





«Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.