Петербуржец умер после пыток кипятком и жестоких избиений из-за долга
Житель Санкт-Петербурга скончался после того, как его избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей. Об этом проинформировала пресс-служба городского главка СК РФ.
В ходе расследования установлено, что во вторник днём в квартире на проспекте Ветеранов двое мужчин избили своего знакомого, требуя вернуть им 30 тысяч рублей. Они также облили пострадавшего кипятком. От полученных травм мужчина скончался.
По факту произошедшего следственный отдел по Красносельскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Двое иностранных граждан задержаны.
В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. На текущий момент следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.
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