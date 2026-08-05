Петербуржец умер после пыток кипятком и жестоких избиений из-за долга

05 августа 2026, 13:29

Петербуржец умер после пыток кипятком и избиений из-за долга в 30 тысяч рублей

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Житель Санкт-Петербурга скончался после того, как его избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей. Об этом проинформировала пресс-служба городского главка СК РФ.