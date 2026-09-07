Жительница Забайкалья накормила дочь кислотой, ошпарила кипятком и содрала кожу

07 сентября 2026, 09:38

Суд в Забайкалье рассматривает дело о гибели годовалой девочки

Фото: iStock/AMilkin

Забайкальский краевой суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 28-летней жительницы региона, которую обвиняют в убийстве собственной годовалой дочери с особой жестокостью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.