Жительница Забайкалья накормила дочь кислотой, ошпарила кипятком и содрала кожу
Забайкальский краевой суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 28-летней жительницы региона, которую обвиняют в убийстве собственной годовалой дочери с особой жестокостью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Следствие считает, что трагедия произошла летом 2025 года. По материалам дела, женщина испытывала неприязнь к ребёнку и решила лишить её жизни.
Сначала обвиняемая сломала девочке руку. Затем она дала ребёнку детское питание, куда добавила уксусную кислоту. После этого женщина ударила дочь металлическим ковшом по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, мать облила девочку кипятком и срывала кожу с повреждённых ожогами участков тела, утверждает следствие. Ребёнка доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, однако медикам не удалось спасти её жизнь.
На заседании женщина признала вину не полностью. По её словам, она не собиралась убивать дочь.
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