Дочь родила от родного отца троих детей, которых он тоже начал растлевать

05 декабря 2025, 19:55

Во Франции дочь родила от родного отца троих детей, которых он начал растлевать

Фото: iStock/Michał Chodyra

Прокуратура Бреста начала предварительное расследование по фактам преступлений внутри одной семьи. 58-летний мужчина и его 33-летняя дочь, проживавшие совместно как пара, подозреваются в тяжких преступлениях против собственных детей. Об этом сообщает Le Figaro.