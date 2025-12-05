Дочь родила от родного отца троих детей, которых он тоже начал растлевать
Прокуратура Бреста начала предварительное расследование по фактам преступлений внутри одной семьи. 58-летний мужчина и его 33-летняя дочь, проживавшие совместно как пара, подозреваются в тяжких преступлениях против собственных детей. Об этом сообщает Le Figaro.
После сигнала от Департаментского совета Финистера, куда поступили сведения от 11-летнего мальчика из этой семьи, началось расследование. Согласно информации следствия, преступления происходили на протяжении нескольких лет в условиях постоянного насилия.
Отцу предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего, вовлечении его в правонарушения и систематическом насилии. Его дочь, которая, по данным прокуратуры, также стала жертвой, обвиняется в систематическом насилии и совращении малолетнего.
Преступления затронули троих детей: 11-летнего мальчика и восьмилетних близнецов. Все они находятся под опекой Службы защиты детей.
Мужчина арестован и помещен в изолятор, а мать отпущена под судебный контроль.
