В Воронеже школьник засунул палец в крепление волейбольной сетки и застрял
В Воронеже спасли школьника, который застрял пальцем в креплении волейбольной сетки. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
Инцидент случился 4 декабря в школе №87. Один из учеников засунул палец в механизм крепления спортивного инвентаря и не мог его вытащить самостоятельно. Пришлось вызвать спасателей.
Сотрудники экстренных служб разрезали металлическую часть крепления и освободили палец школьника. Спасатели предупредили других детей, чтобы они не повторяли подобных действий, чтобы избежать травм.
