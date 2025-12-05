Достижения.рф

В Воронеже школьник засунул палец в крепление волейбольной сетки и застрял

Фото: iStock/razihusin

В Воронеже спасли школьника, который застрял пальцем в креплении волейбольной сетки. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.



Инцидент случился 4 декабря в школе №87. Один из учеников засунул палец в механизм крепления спортивного инвентаря и не мог его вытащить самостоятельно. Пришлось вызвать спасателей.

Сотрудники экстренных служб разрезали металлическую часть крепления и освободили палец школьника. Спасатели предупредили других детей, чтобы они не повторяли подобных действий, чтобы избежать травм.

Екатерина Коршунова

