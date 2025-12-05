Россиянка избила пенсионера табуреткой ради телевизора
В Ульяновске 47-летняя женщина избила своего 64-летнего собутыльника табуреткой из-за спора о телевизоре. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент случился 29 ноября. Мужчина пригласил в гости знакомую, с которой они употребляли алкогольные напитки.
В какой-то момент женщина заявила, что намерена продать его телевизор, что вызвало недовольство хозяина. Когда мужчина попытался остановить её, она взяла деревянную табуретку и нанесла ему удары по голове и рукам. Затем россиянка забрала телевизор и скрылась, предварительно угрожая пострадавшему, что заявит в полицию об изнасиловании, если он обратится в правоохранительные органы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — «Разбой». Подозреваемая, ранее судимая и безработная, задержана. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится проверка на её причастность к другим аналогичным преступлениям.
Читайте также: