Россиянка избила пенсионера табуреткой ради телевизора

05 декабря 2025, 19:09

В Ульяновске женщина избила пожилого знакомого табуретом ради телевизора

В Ульяновске 47-летняя женщина избила своего 64-летнего собутыльника табуреткой из-за спора о телевизоре. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.