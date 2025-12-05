Россиянка и ее дочь пропали после экскурсии на Пхукете
Россиянка и ее дочь пропали после экскурсии в Таиланде на острове Пхукет. Об этом сообщило агентство URA.RU.
26 ноября Светлана из Екатеринбурга вместе с дочерью прилетети в Таиланд, где они планировали отпраздновать день рождения девочки, которой исполнилось семь лет. Семья остановилась в гостинице Karon Village Hotel, расположенной на Пхукете.
1 декабря россиянки отправилась на экскурсию по островам. После этого Светлана и её дочь перестали выходить на связь. О их местонахождении не знают ни гид, ни сотрудники отеля, ни турагент.
Местные жители активно включились в поиски, а 6 декабря в отель приедут знакомые семьи, чтобы проверить, регистрировались ли пропавшие там.
