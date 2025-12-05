Россиянка и ее дочь пропали после экскурсии на Пхукете

05 декабря 2025, 18:25

Жительница Екатеринбурга и ее 7-летняя дочь пропали после экскурсии на Пхукете

Фото: iStock/Motortion

Россиянка и ее дочь пропали после экскурсии в Таиланде на острове Пхукет. Об этом сообщило агентство URA.RU.