Российский таксист жестоко избил подростка у ворот школы
В Академическом районе Екатеринбурга таксист избил подростка по дороге в школу. У юноши диагностировали многочисленные ушибы. Мать подростка сообщила об этом порталу E1.ru.
Школьник рассказал, что опаздывал на занятия, когда к нему подошёл незнакомец. Мужчина без причины нанёс ему удар кулаком в челюсть и скрылся с места происшествия. Мать изучила записи камер видеонаблюдения и установила, что нападавший работает водителем такси.
В день инцидента он оставил машину во дворе рядом со школой №19 и направился пешком в сторону учебного заведения. Местные жители сообщили, что этот подросток стал не единственной жертвой мужчины.
Ранее таксист напал на двух учеников четвёртого класса, а также оскорбил девочку и другого подростка. По факту произошедшего взрослые написали заявление в полицию.
Накануне в Крыму мать с ребёнком в коляске устроила бой с таксистом из-за парковки.
Читайте также: