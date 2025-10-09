Достижения.рф

Российский таксист жестоко избил подростка у ворот школы

В Екатеринбурге таксист совершил серию нападений на школьников
Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Академическом районе Екатеринбурга таксист избил подростка по дороге в школу. У юноши диагностировали многочисленные ушибы. Мать подростка сообщила об этом порталу E1.ru.



Школьник рассказал, что опаздывал на занятия, когда к нему подошёл незнакомец. Мужчина без причины нанёс ему удар кулаком в челюсть и скрылся с места происшествия. Мать изучила записи камер видеонаблюдения и установила, что нападавший работает водителем такси.

В день инцидента он оставил машину во дворе рядом со школой №19 и направился пешком в сторону учебного заведения. Местные жители сообщили, что этот подросток стал не единственной жертвой мужчины.

Ранее таксист напал на двух учеников четвёртого класса, а также оскорбил девочку и другого подростка. По факту произошедшего взрослые написали заявление в полицию.

Ольга Щелокова

