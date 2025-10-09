Российский таксист жестоко избил подростка у ворот школы

09 октября 2025, 15:37

В Екатеринбурге таксист совершил серию нападений на школьников

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Академическом районе Екатеринбурга таксист избил подростка по дороге в школу. У юноши диагностировали многочисленные ушибы. Мать подростка сообщила об этом порталу E1.ru.