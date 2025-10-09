Экс-чиновник из Смоленской области сгорел заживо в доме на колесах

09 октября 2025, 14:46

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Сергиевом Посаде трагически погиб экс-начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию администрации Смоленской области Олег Иванов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza». тело было найдено в сгоревшем дотла трейлере на территории одного из социальных центров.