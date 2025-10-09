Экс-чиновник из Смоленской области сгорел заживо в доме на колесах
В Сергиевом Посаде трагически погиб экс-начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию администрации Смоленской области Олег Иванов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza». тело было найдено в сгоревшем дотла трейлере на территории одного из социальных центров.
Тело бывшего чиновника найдено в сгоревшем дотла трейлере на территории одного из социальных центров. По предварительным данным, Иванов приехал в Московскую область на стажировку по программе «Герои Подмосковья» и остановился не в санатории, а в собственном доме на колёсах, полностью оборудованном для проживания. Возгорание произошло в день его рождения.
Фургон выгорел полностью. Тело мужчины спасатели обнаружили внутри. Причины возгорания сейчас выясняются, проводится проверка.
