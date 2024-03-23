Под завалами «Крокуса» обнаружены тела погибших, количество жертв — 115 человек

Фото: Пресс-служба МЧС Подмосковья
При разборе завалов в «Крокус Сити Холле» обнаружены тела погибших, об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших», — сообщили представители СК.
В Следственном комитете отметили, что в настоящий момент общее количество жертв страшного теракта составляет 115 человек.
По информации СМИ, предполагаемых террористов задержали в Брянской области. Они пытались сбежать из России на Украину.
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Евгения Парфентьева