Дочь-убийца вырезала сердце матери и выбросила в унитаз глаза сестры
В Тихуане (Мексика) состоялся суд над Анастасией Лещенко-Маснэй. 19-летнюю девушку обвиняют в убийстве матери и младшей сестры. Подробности сообщает ТАСС.
Юлия Сафончик и Игорь Лещенко уехали из России в девяностые годы и поселились в Мексике. Там у них родились две дочери. Со временем супруги развелись, а старшая дочь Настя в 15 лет начала употреблять наркотики. Она сбегала из дома, в том числе в штат Синалоа, где обменивала секс на дозы.
Соседи регулярно слышали громкие ссоры между Анастасией и её матерью. Во время конфликтов девушка угрожала родственнице убийством. Летом 2015 года 19-летняя Настя задушила мать и сестру, а затем расчленила их тела. У матери она вырезала сердце, а у девочки выколола глаза.
На суде девушка заявила, что мать была ведьмой и применяла против неё колдовство, а сестру называла куклой вуду. Суд приговорил её к 80 годам тюрьмы.
