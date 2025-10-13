Дочь-убийца вырезала сердце матери и выбросила в унитаз глаза сестры

13 октября 2025, 11:46

В Мексике осудили девушку за убийство родных с последующим расчленением

Фото: Istock/Amelia Fuentes Marin

В Тихуане (Мексика) состоялся суд над Анастасией Лещенко-Маснэй. 19-летнюю девушку обвиняют в убийстве матери и младшей сестры. Подробности сообщает ТАСС.