В Ленобласти буйный жеребец на самовыгуле серьёзно покалечил пенсионерку
В садоводческом товариществе «Орбита-3» Ломоносовского района Ленинградской области лошадь нанесла тяжёлые травмы пенсионерке. Инцидент произошёл, когда животное находилось на самовыгуле. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
67-летняя женщина находилась на своём участке, когда на него зашёл конь. Животное проявило агрессию и начало толкать пенсионерку. Хозяйка попыталась прогнать буйного жеребца, но тот напал на женщину и сильно покалечил.
Медики доставили пострадавшую в больницу с черепно-мозговой травмой, открытым вывихом плеча, множественными переломами рёбер и сломанным носом. Врачи оценили её состояние как тяжёлое.
Правоохранители задержали 71-летнего хозяина животного, который владеет соседним участком. Они возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Местные жители сообщили, что это не первый случай, когда лошади свободно перемещаются по территории СНТ.
Читайте также: