В Ленобласти буйный жеребец на самовыгуле серьёзно покалечил пенсионерку

13 октября 2025, 10:58

В СНТ Ленобласти нападение лошади закончилось для пенсионерки тяжёлыми травмами

Фото: Istock/c-foto

В садоводческом товариществе «Орбита-3» Ломоносовского района Ленинградской области лошадь нанесла тяжёлые травмы пенсионерке. Инцидент произошёл, когда животное находилось на самовыгуле. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.