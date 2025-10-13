В российском городе спор из-за бутылки на капоте стоил жизни студенту

13 октября 2025, 10:30

В Белой Калитве 19-летнего студента убили после спора из-за бутылки на капоте

Фото: Istock/GankaTt

В ростовском городе Белая Калитва скончался молодой человек, на которого толпа напала после спора. Подробности сообщает Telegram-канал Don Mash.