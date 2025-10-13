В российском городе спор из-за бутылки на капоте стоил жизни студенту
В ростовском городе Белая Калитва скончался молодой человек, на которого толпа напала после спора. Подробности сообщает Telegram-канал Don Mash.
19-летнего Максима, студента БГИТа, ударили ножом в грудь. По словам друга погибшего, конфликт начался после того, как один из компании поставил бутылку на капот автомобиля.
Максим попросил убрать её, что вызвало словесную перепалку, которая переросла в драку. Во время схватки один из участников нанёс студенту удар ножом в грудь. После этого Максим отполз в сторону и лёг на бордюр.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении. Они проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее в Иркутской области 14-летний подросток убил девушку и её соседку из-за ревности.
