Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных штрафов
Судебные приставы начали розыск 22-летней Арины Меладзе, дочери известного певца Валерия Меладзе, из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Исполнительное производство в отношении Арины было открыто после того, как она не погасила штраф за превышение скорости, вынесенный 1 июня. За это нарушение ей назначили штраф в размере 750 рублей.
Арина Меладзе оказалась заядлой нарушительницей правил дорожного движения, накопив в общей сложности 153 штрафа на сумму 123 тысячи рублей. На сегодняшний день она не оплатила 6 штрафов, общая сумма которых составляет 4500 рублей.
Детям знаменитостей приходится непросто с самого начала. Они попадают в фокус внимания публики еще в детстве, и с годами придирчивые взгляды продолжают следить за ними, пытаясь разглядеть пятна в их биографии. Арина Меладзе, младшая дочь знаменитого певца, старается вести себя прилично и не компрометировать отца неподобающим поведением.
