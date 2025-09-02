Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных штрафов

02 сентября 2025, 08:29

Арина Меладзе (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Судебные приставы начали розыск 22-летней Арины Меладзе, дочери известного певца Валерия Меладзе, из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».