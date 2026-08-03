Дочь вспорола грудь отцу и вырезала его сердце
В американском штате Индиана произошло жестокое убийство: 32-летняя Серена Долнич подозревается в нападении на своего 58-летнего отца Грегори с ножом и извлечении его сердца. Об этом сообщает издание People.
Поводом для вызова полиции стало беспокойство родственников, которые не могли дозвониться до мужчины, а его дочь в ответ на их звонки делала бессвязные и странные заявления. Бойфренд Серены также сообщил правоохранителям, что видел девушку полностью покрытой кровью.
Прибывшие на место сотрудники заглянули в окно дома и заметили на полу тело мужчины со следами запекшейся крови. Стражи порядка взломали дверь и проникли внутрь. На теле погибшего обнаружили множественные ранения головы, рук и предплечий, а также вскрытую грудную клетку. Сердце мужчины вырезали и оставили у него на животе.
Саму Серену нашли в одной из спален в окровавленной майке и без штанов. Ее задержали и доставили в больницу. В ходе обыска в доме изъяли три ножа со следами крови.
На допросе задержанная заявила, что в день трагедии смотрела телевизор и что отношения с отцом у нее были хорошие. В настоящее время Серена Долнич находится под стражей. Расследование продолжается.
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