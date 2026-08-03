Дочь вспорола грудь отцу и вырезала его сердце

03 августа 2026, 22:45

В США дочь вырезала сердце отца и оставила орган на его животе

Фото: istockphoto/zoka74

В американском штате Индиана произошло жестокое убийство: 32-летняя Серена Долнич подозревается в нападении на своего 58-летнего отца Грегори с ножом и извлечении его сердца. Об этом сообщает издание People.