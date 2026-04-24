В Подмосковье задержали мать, которая зарезала и выбросила младенца в Серпухове
Сотрудники подмосковного СК задержали мать, которая зарезала своего новорожденного ребёнка в Серпухове. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
21 апреля неизвестные обнаружили тело новорожденной девочки за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов в посёлке Большевик в подмосковном Серпухове. Медики зафиксировали на теле младенца колото-резаные раны.
Специалисты провели экспертизу. Результаты показали: ДНК-профиль новорожденного совпадает с профилем 28-летней женщины. Следствие установило, что обвиняемая является гражданкой одного из соседних государств. Женщина полностью признала вину. Сообщается, что у виновной есть ещё старший ребенок.
