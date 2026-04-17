Сожительница зарезала возлюбленного на юго-востоке Москвы

17 апреля 2026, 22:04

Сожительница зарезала возлюбленного в Орехо-Зуевском проезде, возбудили дело

В Москве в квартире на Орехо-Зуевском проезде обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.





Тело погибшего с колото-резаными ранениями нашли в четверг. Подозреваемую задержали — ею оказалась сожительница потерпевшего. В ближайшее время ей предъявят обвинение.



Как уточняется в Max ведомства, следствие идет по статье об убийстве. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, провели осмотр, допросили свидетелей, назначили экспертизы.



Ведется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.



