Сожительница зарезала возлюбленного на юго-востоке Москвы
Сожительница зарезала возлюбленного в Орехо-Зуевском проезде, возбудили дело
В Москве в квартире на Орехо-Зуевском проезде обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
Тело погибшего с колото-резаными ранениями нашли в четверг. Подозреваемую задержали — ею оказалась сожительница потерпевшего. В ближайшее время ей предъявят обвинение.
Как уточняется в Max ведомства, следствие идет по статье об убийстве. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, провели осмотр, допросили свидетелей, назначили экспертизы.
Ведется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.