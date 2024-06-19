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Стало известно о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики

СК РФ: фигуранты дела о массовом отравлении в Москве пытались уничтожить улики
19 июня 2024, 20:25
Фото: istock/Motortion

Фото: istock/Motortion

Фигуранты дела о массовом отравлении жителей Москвы через доставку еды пытались уничтожить улики, подтверждающие их вину. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление следователя на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы.
«Прошу приобщить свидетельские показания о том, что подозреваемые пытались уничтожить вещественные доказательства», — заявила следователь.
Кроме того, по словам следователя, повара компании «Савон-К» Карима Норматова задержали в аэропорту Жуковский при попытке покинуть страну. Норматов не признал обвинения, утверждая, что не планировал скрываться и временно был отпущен работодателем домой.



В июне в Москве с подозрением на ботулизм обратились за медицинской помощью 227 человек. Также очаги заражения были обнаружены в Казани и Нижнем Новгороде.

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Площадь пожара на нефтебазе в Азове выросла в два раза
19 июня 2024, 20:53

Фото: МЧС России

Площадь пожара на нефтебазе в городе Азов Ростовской области увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров после разгерметизации второго резервуара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание на территории ЗАО «Азовпродукт» началось ночью 18 июня в результате атаки беспилотника. Локализовать огонь удалось только спустя сутки на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

19 июня в 16:40 по московскому времени разгерметизировался второй резервуар с топливом. Предполагается, что причиной стала высокая температура от соседней горящей емкости. В тушении пожара участвуют около 200 пожарных, а также пожарный поезд.

Согласно данным с сайта завода, ЗАО «Азовпродукт» является частью итальянской группы компаний Decal Group. Первоначально терминальный комплекс строился для перевалки метанола мощностью 400 тысяч тонн в год, но позже был перепрофилирован для перевалки светлых нефтепродуктов.

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Шофёр мусоровоза помог найти жительнице Красногорска выброшенные документы
19 июня 2024, 19:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Водитель мусоровоза помог найти выброшенные документы жительнице Красногорска. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Инцидент произошёл в деревне Сабурово городского округа Красногорск. Молодая женщина оказалась в сложной ситуации, когда её ребёнок по ошибке выбросил все документы в мусорный бак. Обратившись к первому попавшему водителю мусоровоза, она получила не только оперативную связь с диспетчерской, но и помощь в поиске», – говорится в сообщении.
Сотрудники Рузского регионального оператора начали все вместе осматривать мусорные баки. Благодаря их оперативным действиям и профессионализму удалось найти все утерянные документы, заключили в ведомстве.


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Актера Бардукова госпитализировали с ботулизмом
19 июня 2024, 18:53

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в одну из московских больниц, сообщил Telegram-канал «112».
Актеру стало плохо дома после употребления готовой еды. Врачи, осмотрев его, приняли решение о госпитализации. Состояние Бардукова оценивается как средней тяжести, ему провели несколько процедур, однако он останется в стационаре еще на несколько дней.

Алексей Бардуков известен по сериалу Леонида Филатова «Диверсант», где исполнил одну из главных ролей.

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Изнасиловал и задушил штанами: как помилованный участник СВО вернулся из плена и расправился с 12-летней школьницей
Участник СВО убил 12-летнюю девочку в Кемерово: где нашли труп, подробности
19 июня 2024, 18:32

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Пропавшая в Кемеровской области 12-летняя школьница найдена мертвой. Девочку около суток искали сотни человек. В операции были задействованы правоохранители, волонтеры и неравнодушные жители региона. Что произошло с подростком и как к этому причастен участник СВО расскажет редакция «Радио 1».

В Кемеровской области пропала девочка


12-летняя школьница Карина пропала 18 июня. Утром она ушла в школьный лагерь, но домой так и не вернулась. Последний раз девочка попала на камеры видеонаблюдения в местном магазине. Обеспокоенные родители уже вечером того же дня обратились в правоохранительные органы и поисковый отряд.
Участие в поисках приняли более ста человек

Поиски продолжались всю ночь. Лишь утром 19 июня в полиции сообщили об обнаружении тела несовершеннолетней.

Тело школьницы из Кемеровской области нашли в колодце


Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце недалеко от заброшенного здания. Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

Душегубом оказался участник СВО


Подозреваемым в убийстве 12-летней школьницы оказался ранее судимый Андрей Быков, который ранее проходил службу в зоне СВО. По данным СМИ, мужчина прежде выполнял боевые задачи в составе подразделения «Шторм Z». Весной 2024 года в рамках обмена военнопленными с Украиной Быков был возвращен в Россию.

«Его с плена выдернули, и он до сегодняшнего дня был тут», — рассказали правоохранителям жители региона.


Депутат Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных
Депутат Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных


Подозреваемый был ранее судим за убийство


Ранее подозреваемый уже отбывал наказание за убийство. Несколько лет назад он расправился с пожилой женщиной во время бытового конфликта. Быков задушил жертву ремнем и закопал тело. Судом он был приговорен к 13, 5 годам колонии.
По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», мужчина освободился из мест лишения свободы досрочно, чтобы отправиться в зону СВО. За участие в военных действиях он был помилован и вернулся на прежнее место проживания, где совершил хладнокровное убийство ребенка.

Подробности расправы над школьницей


На допросе подозреваемый привел подробности расправы над девочкой.

«Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец», — заявил Быков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства ребенка и взял дело на контроль.

Источник издания «КП» сообщил, что точную причину смерти девочки еще предстоит выяснить, так как на теле обнаружены еще и ножевые ранения.

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В Ростовской области больше суток не могут потушить нефтебазу после удара ВСУ
19 июня 2024, 18:06

Фото: iStock/Yauhen_Akulich

В Ростовской области продолжаются проблемы с тушением пожара на нефтебазе в Азове после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«К сожалению, ситуация на нефтебазе в Азове остается нестабильной. Пожар до сих пор не удалось полностью потушить», — отметил Голубев.
Он также подчеркнул, что специалисты продолжают борьбу с огнем после разгерметизации второго резервуара, которая произошла около 16:40.

Губернатор подчеркнул, что интенсивные усилия направлены на ликвидацию последствий пожара при поддержке Министерства чрезвычайных ситуаций.

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#губернатор
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#пожар
#специалисты
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В Солнечногорске спасли из воды подростка, сломавшего ногу при купании
19 июня 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса оказали помощь мальчику, который повредил ногу и не мог выбраться из воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл на озере Лунное в деревне Жилино городского округа Солнечногорск. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила мать 14-летнего подростка, который вместе с товарищами катался на самодельной тарзанке.

Мальчик прыгнул в воду, почувствовал сильную боль в ноге и выйти из водоёма уже смог. А из-за крутого и скользкого склона берега очевидцы не могли его вызволить. Друзья позвонили матери пострадавшего, и та обратилась к специалистам.
«Прибывшие спасатели прямо в воде наложили на повреждённую ногу ребёнка шину. Затем специалисты соорудили полиспаст – конструкцию для спасательно-эвакуационных работ. С помощью неё они подняли пострадавшего из воды и перенесли на безопасное место, где его осмотрели медики», – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части Евгений Шехматов.
Однако, по словам спасателя, машина скорой помощи не смогла подъехать к пациенту из-за размытой дороги. Тогда спасатели закрепили пострадавшего на спинальном щите и аккуратно донесли до автомобиля, преодолев около 1,5 тыс метров. С подозрением на перелом голени школьник был госпитализирован.

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#московская область
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В Подмосковье курьеры сервиса «Самокат» толпой избили мужчину
СК возбудил дело в отношении доставщиков «Самоката», избивших мужчину в Люберцах
19 июня 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Главным Следственным управлением по Московской области в настоящее время расследуется дело об избиении мужчины толпой курьеров сервиса «Самокат», сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на одной из улиц города Люберцы. Правоохранительными органы исходя из информации СМИ возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст.213 «Хулиганство» по факту избиения мужчины группой иностранных граждан. По версии следствия, мигранты избили мужчину за то, что он заступился за девушку, к которой они приставали.

Полицией уже установлены личности трех участников драки, все они в возрасте от 21 до 23 лет. Их доставили в территориальный отдел для дальнейшего расследования.
​Фото: сайт СК РФ

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#мужчины
#мигранты
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Жители Химок просят наказать живодёра, ударившего ножом собаку в магазине
19 июня 2024, 16:36

Фото: istockphoto/Dzurag

Жители Химок просят оградить их и их детей от живодёра, ударившего ножом собаку в людном магазине. Инцидент произошёл неделю назад, а поймали садиста сегодня, 19 июня.
Дома у задержанного нашли ножи и пневматический пистолет, сообщает телеграм-канал 360tv. Сотрудники магазина, ставшие свидетелями расправы над собакой, рассказали, что это уже не первое происшествие с участием явно неадекватного гражданина. Примерно месяц назад он распылил в торговом зале перцовый баллончик.

Жители Химок просят власти и правоохранителей защитить их от человека, который действительно представляет опасность. Тот, кто не любит животных, не способен полюбить и людей, считают они. Садист представляет реальную угрозу и должен быть изолирован, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, считают жители городского округа. Что касается собаки, то горожане в один голос утверждают, что она никогда не проявляла агрессии и была всеобщей любимицей.

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Суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-главу ДНР Захарченко
Фигуранты дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко получили от 12 лет тюрьмы
19 июня 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры фигурантам покушения на бывшего главу ДНР Александра Захарченко , а также организаторам убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (известного под позывным «Моторола»). Им назначили наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Ростовской области.
В зависимости от совершенных деяний подсудимым назначены различные сроки, а организатор террористического сообщества Александр Погорелов осужден на пожизненное лишение свободы. Согласно материалам дела, Погорелов обучался правилам обращения с оружием и взрывчатыми веществами на полигоне в Киеве. В 2016 году он участвовал в организации взрыва, в результате которого погибли командир войсковой части ВС ДНР Арсен Павлов (позывной «Моторола») и военнослужащий этого подразделения Евгений Гадлия. Погорелов установил взрывчатку в лифте дома проживания одного из погибших. Также с июня по август 2017 г. Погорелов участвовал в посягательстве на жизнь главы ДНР Александра Захарченко, однако подложенное им взрывное устройство было обнаружено сотрудниками полиции.

Тем же приговором осуждены обвиняемые в шпионаже и участии в террористической деятельности Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко. Они получили 17, 13 и 12 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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