Стало известно о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики

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Фигуранты дела о массовом отравлении жителей Москвы через доставку еды пытались уничтожить улики, подтверждающие их вину. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление следователя на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы.
«Прошу приобщить свидетельские показания о том, что подозреваемые пытались уничтожить вещественные доказательства», — заявила следователь.Кроме того, по словам следователя, повара компании «Савон-К» Карима Норматова задержали в аэропорту Жуковский при попытке покинуть страну. Норматов не признал обвинения, утверждая, что не планировал скрываться и временно был отпущен работодателем домой.
В июне в Москве с подозрением на ботулизм обратились за медицинской помощью 227 человек. Также очаги заражения были обнаружены в Казани и Нижнем Новгороде.
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Артем Кузьмин